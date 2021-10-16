Son Yaz final mi yapıyor? Son yaz bitti mi? - Haberler
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Son Yaz final mi yapıyor? Son yaz bitti mi?

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Son Yaz final mi yapıyor? Son yaz bitti mi?

FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz, bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son Yaz hakkında son dönemde yaşanan gelişmeleri takip edenleler, dizi hakkında Son Yaz final mi yapıyor ve Son yaz bitti mi gibi konuları araştırdı. Peki, Son Yaz final mi yapıyor? Son yaz bitti mi?

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgi ile takip edilen Son Yaz final bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Diziyi takip edenleri üzen gelişme aynı zamanda sosyal medyada gündem oldu ve dizinini devam edilmesi istendi. Peki, Son Yaz final mi yapıyor? Son yaz bitti mi?

SON YAZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Son Yaz bu akşam final bölümü ile ekrana gelecek ve artık yeni bölümü çekilmeyecek.

SON YAZ SON BÖÜMDE NELER OLACAK?

Hayat ağır bir sınavdır. Selim, yaşadığı onca şeyden sonra kendisiyle ve geçmişiyle büyük bir yüzleşmeye girer. Bu yüzleşme Selim'i, kendisini sorgulamaya götürür. Çocukları için her şeye yeniden başlama kararı alır ancak Selim'in sınavı henüz bitmemiştir.

Akgün ve Yağmur ise içlerinde biriktirdikleri öfke ve tutkuyla sınav verirler. Öfke mi yoksa tutku mu kazanacaktır?

Son Yaz finali, gittiği yoldan emin olan ve bu yolda attığı adımların sonucundan korkmayanların finalidir.

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