Son Yaz final mi yapıyor, bitiyor mu? Son Yaz neden bitiyor? Resmi açıklama geldi mi? Son bölüm ne zaman? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Yaz final mi yapıyor, bitiyor mu? Son Yaz neden bitiyor? Resmi açıklama geldi mi? Son bölüm ne zaman?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Son Yaz final mi yapıyor, bitiyor mu? Son Yaz neden bitiyor? Resmi açıklama geldi mi? Son bölüm ne zaman?

FOX TV'de yayınlanan, başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancaktutan'ın oynadığı Son Yaz hakkında final iddiası geldi. Peki, Son Yaz neden bitiyor? Resmi açıklama geldi mi? Son bölüm ne zaman? Son Yaz final mi yapıyor, bitiyor mu?

O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Semih Bağcı'nın yaptığı, Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in senaryosunu birlikte kaleme aldığı Son Yaz dizisi hakkında final yapacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Peki, Son Yaz final mi yapıyor, bitiyor mu? Son Yaz neden bitiyor? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

SON YAZ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Önceki sezon İzmir'de çekilen, bu sezon Rize sahneleriyle ile sezona başlayıp sonrasında İstanbul'a taşınan dizinin biteceği ifade edildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Son Yaz'dan çıkan oyuncuların yerine gelen isimler gelse de beklenilen reyting rakamlarına ulaşamadığı için dizi ekibine final kararının iletildiği ifade edildi.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Kubilay Aka İbrahim Tatlıses Didem Arslan Yılmaz
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Ali Palabıyık Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Yaz final mi yapıyor, bitiyor mu? Son Yaz neden bitiyor? Resmi açıklama geldi mi? Son bölüm ne zaman? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 14:43:03. #1.11#