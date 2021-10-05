Son Yaz final mi yapıyor, bitiyor mu? Son Yaz neden bitiyor? Resmi açıklama geldi mi? Son bölüm ne zaman?

O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Semih Bağcı'nın yaptığı, Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in senaryosunu birlikte kaleme aldığı Son Yaz dizisi hakkında final yapacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Peki, Son Yaz final mi yapıyor, bitiyor mu? Son Yaz neden bitiyor? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

SON YAZ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Önceki sezon İzmir'de çekilen, bu sezon Rize sahneleriyle ile sezona başlayıp sonrasında İstanbul'a taşınan dizinin biteceği ifade edildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Son Yaz'dan çıkan oyuncuların yerine gelen isimler gelse de beklenilen reyting rakamlarına ulaşamadığı için dizi ekibine final kararının iletildiği ifade edildi.

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