Son Yaz Final tanıtımı izle! FOX TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan, başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan, Birce Akalay gibi iddialı isimlerin yer aldığı Son Yaz dizisinin final yapacağı haberi izleyicileri üzmüştü. Final fragmanı yayınlanmasının ardından vatandaşlar tarafından aratılmakta. İzleyiciler final fragmanı ile ilgili internette en çok "Son Yaz final bölümünde neler olacak? Son Yaz Final bölüm fragmanı izle! FOX TV Son Yaz Final bölümü tanıtımı izle! Son Yaz yeni bölüm tanıtımı izle!" konu ve sorularının cevaplarını aramakta. İşte Son Yaz dizisi final tanıtımı ile ilgili detaylar.

SON YAZ SON BÖLÜM İZLE!

SON YAZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur. Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir. Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır. Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

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Canan'ın ölümünden sonra hiçbir şey eskisi gibi değildir. Kara ailesi ayrı yerlere savrulmuştur. Canan'ın ölümünü kaldıramayan Selim inzivaya çekilmiştir. Akgün ise kaçak durumdadır. Onları tekrar bir araya getirecek kişi ise Sare Akay olacaktır. Sare Akay, Son Yaz evrenine sırlarıyla birlikte girecek ve bütün dengeleri değiştirecektir.

Bir istihbarat çalışanı olan SareAkay, organize suçlarla mücadele için kurulan özel bir ekibin başına geçer. Çünkü İstanbul mafya ailelerinin savaşına şahitlik etmektedir.Onları bitirmek için yardıma ihtiyacı vardır. Ve Savcı Selim Kara'dan yardım isteyecektir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü ne Selim artık eski Selim'dir; ne Akgün eski Akgün… Ne de Yağmur eski Yağmur… Artık onlar, ortak bir acının bedelini farklı farklı ödeyen insanlardır.

SON YAZ OYUNCULARI KİMLERDİR? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Alperen Duymaz, Ali Atay, Birce Akalay, Hafsanur Sancaktutan, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yılmaz Bayraktar, Yasemin Yazıcı, Yunus Narin, Zuhal Gencer, Onur Bay, Yaprak Medine, Tayfun Sav, Ata Nedim Arman, Cengiz Okuyucu, İlda Özgürel.

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