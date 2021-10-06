Son dakika yerel: Jandarma her noktada vatandaşla buluşuyor

MALATYA (İHA) - Malatya'da Kades bilgilendirme uygulaması hakkında işyerlerine ziyaretlerini sürdüren kadın jandarma görevlileri, kadın çalışanları şiddet anında neler yapmaları konusunda bilgilendirmelerde bulunuyorlar.

Malatya İl jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kadın Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, sosyal sorumluluk anlamında çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşa her noktada dokunmaya, destek olmaya ve bilgilendirmeye devam eden Jandarma görevlileri tarafından, 6284 sayılı kanun ve elektronik kelepçe hakkında bilgilendirme semineri verildi. Jandarma ekipleri tarafından Akçadağ ilçesinde bulunan bir tekstil firmasında çalışan 57 kadın çalışana KADES tanıtımı yapılarak uygulamanın telefonlarına indirmeleri sağlandı.

Çocuklarla buluştular

Bu arada, Jandarma ekipleri ayrıca Yarbay Songül Yakut İlkokulu'nda bulunan öğrencilere boyama kitabı ve jandarma dergisi dağıttı. Boyama kitabı ve jandarma dergisini alan miniklerin mutluluğu gözlerine yansırken, jandarma ablalarına teşekkür ettiler. - MALATYA