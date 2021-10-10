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Son dakika... Uşak'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika... Uşak'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Uşak'ta, otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta, otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Ömer Onur (29) yönetimindeki 33 DL 264 plakalı otomobil, merkeze bağlı Gökçetepe Köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlanın yanında bulunan toprak yığınına çarptı.

Araçta bulunan, sürücünün amcasının oğlu Murat Onur (24), kazanın etkisiyle otomobilden yola savruldu.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Murat Onur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan sürücü ise ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Murat Onur'un cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Öte yandan olay yerine gelen Murat Onur'un yakınları gözyaşı döktü.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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