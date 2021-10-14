Son dakika haberleri... Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri... Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Uşak'ta yalnız yaşayan kişi, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta yalnız yaşayan kişi, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Göğem köyünde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede evin büyük bölümünü saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Evde yalnız yaşayan Mehmet Durmuş'un (42) hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Durmuş'un cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Son dakika haberleri... Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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