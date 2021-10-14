Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 14 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 30 bin 709 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 236'dan 203'ya düştü. İyileşen hasta sayısı 26 bin 461 olurken toplam 362 bin 217 test yapıldı. Bakan Koca, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 26 bin 461 hasta taburcu olurken bugün 360 bin 217 test yapıldı.

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 88.18 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 75.60 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 418 bin 257'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 734 bin 260 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 46 milyon 926 bin 728 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 830 bin 437 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybederken 31 bin 248 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Fatih Terim Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 21:17:12. #1.12#