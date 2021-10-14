Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 26 bin 461 hasta taburcu olurken bugün 360 bin 217 test yapıldı.

BAKAN KOCA UYARDI: VAKALARIN ARTMA İHTİMALİ VAR

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 75.60 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 88.18 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 75.60 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 418 bin 257'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 46 MİLYON 926 BİN 728 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 734 bin 260 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 46 milyon 926 bin 728 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 830 bin 437 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 31 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybederken 31 bin 248 de yeni vaka tespit edilmişti.

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