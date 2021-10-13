Son dakika... Tokat'ta yük treninin lokomotifinde yangın - Haberler
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Son dakika... Tokat'ta yük treninin lokomotifinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Tokat'ta yük treninin lokomotifinde yangın

Son dakika haberlerine göre Tokat'ta, Samsun-Sivas seferini yapan yük treninin lokomotifinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

SAMSUN (İHA) - Tokat'ta, Samsun-Sivas seferini yapan yük treninin lokomotifinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Samsun-Sivas seferini yapan 43410 sefer sayılı yük treninin lokomotifi, lojistik şefliği girişine geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden makinist Eyüp Çınar treni istasyona gelmeden görevlilere haber verdi. Zile Lojistik ekipleri yangın tüpleriyle bekledikleri istasyonda yavaşlayarak duran trene müdahale etti. Yangın görevlilerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. - TOKAT

Son dakika... Tokat'ta yük treninin lokomotifinde yangın

Son dakika... Tokat'ta yük treninin lokomotifinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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