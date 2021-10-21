Son Dakika | Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel 30 aylık çalışmalarını anlattı

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede faaliyet gösteren meslek ve esnaf odaları ile bir araya gelerek istişare toplantıları gerçekleştiriyor.

Tekirdağ Kahveciler ve Büfeciler Odası üyeleri ile ilçedeki bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Yüksel, 30 aylık icraat dönemiyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Yüksel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, kentte faaliyet gösteren farklı meslek grupları ve sektör temsilcileriyle istişarede bulunmak üzere düzenleyecekleri Gönül Belediyeciliği Sunum Toplantılarının ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tekirdağ Kahveciler ve Büfeciler Odası'na kayıtlı kıraathane işletmecileriyle bir araya geldiklerini belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Oda Başkanımız Sayın Fahrettin Bayar, oda yönetimi ve üyeleriyle istişarede bulunduk. Programda, salgın dönemini ve geride bıraktığımız 30 ayda Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışıyla tanıştırdığımız şehrimizde, 'Nereden nereye' dedirten proje ve hizmetlerimizin sunumunu gerçekleştirdik. Süleymanpaşa'mızda yapılması gerekenleri değerlendirdiğimiz toplantıda, Süleymanpaşa'mızın gelecek vizyonunu oluşturacak yatırımlarımızla hedeflerimizi konuştuk. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim."

Toplantıda koronavirüs salgını döneminde alınan tedbirler, yeni dönemde olası kapanma ve ek tedbir risklerini bertaraf etmek için alınması gereken önlemler de masaya yatırıldı.

Toplantıya Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Kahveciler ve Büfeciler Odası Başkanı Fahrettin Bayar ve Tekirdağ Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin de katıldı.