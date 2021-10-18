Son dakika... Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği Rusya'da koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 7 milyon 992 bin 687'ye, virüs kaynaklı can kaybı 223 bin 312'ye yükseldi. Moskova'da Kommunarka Hastanesi'nde koruyucu kıyafet giyen sağlık görevlileri, hastalarının tedavisi için görevlerini sürdürüyor.