Son dakika... Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını - Haberler
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Son dakika... Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını

AA / Sefa Karacan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği Rusya'da koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 7 milyon 992 bin 687'ye, virüs kaynaklı can kaybı 223 bin 312'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği Rusya'da koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 7 milyon 992 bin 687'ye, virüs kaynaklı can kaybı 223 bin 312'ye yükseldi. Moskova'da Kommunarka Hastanesi'nde koruyucu kıyafet giyen sağlık görevlileri, hastalarının tedavisi için görevlerini sürdürüyor.

Son dakika... Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını

Son dakika... Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını

Son dakika... Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını

Son dakika... Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
AA / Sefa Karacan - Son Dakika Haberleri
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