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Pendik'teki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

AA / Tansel Parlak - Haberler | Güncel

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Said E. idaresindeki 34 KR 4692 plakalı otomobil, Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek, Semih A.'nın kullandığı 34 EKB 788 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra araçta bulunan yolcular Adem Ö., Çağatay Ş., Adem A. ve Ufuk Ş. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pendik'teki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Pendik'teki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Pendik'teki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Pendik'teki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
AA / Tansel Parlak - Son Dakika Haberleri
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