Son Dakika: Osman Kavala için

ABD Ankara Büyükelçiliği, yazılı olarak yaptığı ve sosyal medyadan da yayımladığı açıklamasında dört yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları doğrultusunda serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"HUKUK DEVLETİ VE ŞEFFAFLIK İLKELERİNİ GÖLGELEMEKTEDİR"

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osman Kavala'nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

"DAVA ADİL VE HIZLI BİÇİMDE SONUÇLANDIRILMALI"

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz."

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