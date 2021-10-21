Son dakika: Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı

MEZİTLİ, MERSİN (İHA) - Mersin'de aynı sağlık merkezinde görev yaptığı meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren Dr. Hasan Çayır, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Hasan Çayır ile Dr. Ahmet Dikmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Dr. Çayır meslektaşı Dr. Dikmen'in üzerine önce kaynar su döktü, ardından pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Dr. Çayır olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor sağlık görevlileri tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Dikmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan doktor Hasan Çayır, kısa sürede polisler tarafından yakalanırken, pompalı tüfek de otomobilin bagajında bulundu.

Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen doktor Çayır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahsın emniyette "psikolojim bozuk" diyerek susma hakkını kullanmak istediği öğrenildi. - MERSİN

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