Yeni nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu, ailesi gözyaşlarına boğuldu - Haberler
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Yeni nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu, ailesi gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de, 2 ay önce nişanlanan 32 yaşındaki gencin cesedi binanın girişindeki merdivenlerde bulundu. Gencin cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olay yerine gelen ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Dün saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda eve giden vatandaşlar, binada oturan ve komşuları olan 32 yaşındaki İskan Yıldırım'ın merdivenlerde yattığını fark etti. Hareketsiz genci gören komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise incelemenin ardından çevrede güvenlik kamerası araştırması yaptı. Yaklaşık 2 ay önce nişanlanan gencin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

32 yaşındaki gencin cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Gencin kesin ölüm nedeni otopside yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Olay yerine gelen İskan Yıldırım'ın ailesi sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Yeni nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu, ailesi gözyaşlarına boğuldu
İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
Küçükçekmece'de yeni nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu

Küçükçekmece'de yeni nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu

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Haber: Yeni nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu, ailesi gözyaşlarına boğuldu - Haberler
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