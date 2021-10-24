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Son dakika: Köyceğiz'de ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Köyceğiz'de ev yangını

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar mahallesinde elektrik nedeniyle evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar mahallesinde elektrik nedeniyle evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Toparlar Mahallesi Şehit Hayrullah Demir Caddesi üzerindeki ev yangınına Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen ve soğutma çalışması yapılan yangında evin giriş odası yandı. Yangının elektrik kaynaklı çıktığı açıklandı. - MUĞLA

Son dakika: Köyceğiz'de ev yangını

Son dakika: Köyceğiz'de ev yangını

Son dakika: Köyceğiz'de ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yanan evde çocuğunun olduğunu düşünen baba, alevlerin arasına dalıp can verdi

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