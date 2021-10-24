Son dakika: Köyceğiz'de ev yangını

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar mahallesinde elektrik nedeniyle evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Toparlar Mahallesi Şehit Hayrullah Demir Caddesi üzerindeki ev yangınına Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen ve soğutma çalışması yapılan yangında evin giriş odası yandı. Yangının elektrik kaynaklı çıktığı açıklandı. - MUĞLA