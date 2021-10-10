Son dakika! Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı

AA / Abdullah Coşkun - Haberler | Güncel
Son dakika! Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı

Son dakika haberler... Konya'da tartıştığı eşini silahla başından vurarak öldüren emekli öğretmen tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya'da tartıştığı eşini silahla başından vurarak öldüren emekli öğretmen tutuklandı.

Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak'taki evlerinde tartıştığı eşi Sevil Şimşek'i başından silahla vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan emekli öğretmen Turgut Şimşek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emekli öğretmen Turgut Şimşek (70), dün merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak'taki evlerinde eşi Sevil Şimşek (70) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmıştı. Turgut Şimşek, ruhsatlı tabancasıyla eşini başından vurduktan sonra karakola giderek teslim olmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

AA / Abdullah Coşkun - Son Dakika Haberleri
Emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

 Son Dakika | Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Son Dakika | Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Mustafa Keser Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 19:34:48. #1.17#