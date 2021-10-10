Son dakika! Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da tartıştığı eşini silahla başından vurarak öldüren emekli öğretmen tutuklandı.

Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak'taki evlerinde tartıştığı eşi Sevil Şimşek'i başından silahla vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan emekli öğretmen Turgut Şimşek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emekli öğretmen Turgut Şimşek (70), dün merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak'taki evlerinde eşi Sevil Şimşek (70) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmıştı. Turgut Şimşek, ruhsatlı tabancasıyla eşini başından vurduktan sonra karakola giderek teslim olmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.