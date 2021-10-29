Son dakika: KAZADA ÖLEN POLİS MEMURU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

NEVŞEHİR (DHA) - NİĞDE'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Çiçek'in (54) cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Nevşehir'e gönderildi.

Niğde Valiliği'nde koruma polisi olarak görev yapan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Çiçek, yönetimindeki 51 AS 980 plakalı otomobille dün Ulukışla- Ereğli karayolunda bariyere çarptı. Kazada Çiçek yaşamını yitirdi.

Çiçek için bugün İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Nihat Özkök ve mesai arkadaşları katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende, Çiçek'in özgeçmişi de okundu. Yakınları Çiçek'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Osman Ayas'ın okuduğu duanın ardından Mehmet Çiçek'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Nevşehir'e uğurlandı.