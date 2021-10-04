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Son dakika... İTÜ MTAL, Endonezya'daki yarışmada altın madalya kazandı

AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
Son dakika... İTÜ MTAL, Endonezya'daki yarışmada altın madalya kazandı

Son dakika gündem haberine göre İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL), Endonezya'da düzenlenen "World Invention Competition and Exhibition (WICE) 2021" yarışmasında altın madalya ve Endonezya Genç Bilim İnsanları Derneği Özel Ödülü'nü kazandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL), Endonezya'da düzenlenen "World Invention Competition and Exhibition (WICE) 2021" yarışmasında altın madalya ve Endonezya Genç Bilim İnsanları Derneği Özel Ödülü'nü kazandı.

İTÜ MTAL'dan yapılan açıklamaya göre lise, Endonezya Genç Bilim İnsanları Derneği (IYSA) tarafından düzenlenen "World Invention Competition and Exhibition (WICE) 2021" yarışması bu yıl 24-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Kovid-19 pandemisi nedeniyle çevrim içi gerçekleştirildi.

Yarışmaya Uygulamalı Yaşam Bilimleri kategorisinden katılan İTÜ MTAL öğrencisi Kayra Koray Yılmaz, altın madalya ve Endonezya Genç Bilim İnsanları Derneği Özel Ödülü'nü kazandı.

Yılmaz, balık pullarının ekonomiye geri kazandırılmasıyla ilgili yürüttüğü "3D-Printed İmplantable Chitosan/Fish Scale Collagen-Composite Tissue Graft For Skin Cancer Treatment" başlıklı çalışmasıyla ödül kazandı.

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri
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