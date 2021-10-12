Son dakika: İspir'de panayır coşkusu, geleneksel boğa güreşleri nefes kesti

Uluslararası Tarihi İspir Panayırının 3. gününde 13. Geleneksel İspir Boğa Güreşleri Festivali nefes kesti.

Uluslararası Tarihi İspir Panayırı tüm coşkusuyla devam ediyor. İspirliler panayırın ikinci gününde sanatçı Çiğdem Özdemir, Fuat Kukku ve Osman Akbulut konseriyle coştular. Konserle eğlenen vatandaşlar daha sonra geleneksel boğa güreşlerini izledi. Renkli görüntülere sahne olan boğa güreşlerinde tonlarca ağırlıktaki boğalar birbirleriyle kıyasıya mücadele verdi.

Panayıra İspir Kaymakamı Murat Acar ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun da katılım sağladı. Sanatçılara söyledikleri şarkılarda eşlik eden Acar ve Coşkun renkli görüntüler oluşturdu.

Uluslararası Tarihi İspir Panayırı hafta boyunca İspir'de devam edecek. - ERZURUM