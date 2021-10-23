Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kilis'te güvenlik toplantısına katıldı

KİLİS (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kilis'te Suriye Görev Gücü Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Çataklı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Kilis Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcıları Sertaç Kırçuval ile Ömer Yılmaz, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve diğer yetkililer katıldı.