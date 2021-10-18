Son dakika... Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere: 'Biz teröristiz çek çek, neyi çekiyorsunuz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere: "Biz teröristiz çek çek, neyi çekiyorsunuz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yakalanan hırsızlık şüphelisi adliye girişinde kendini görüntüleyen muhabire, "Biz teröristiz çek çek, neyi çekiyorsunuz?" diyerek küfür etti.

KIRŞEHİR (İHA) - KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yakalanan hırsızlık şüphelisi adliye girişinde kendini görüntüleyen muhabire, "Biz teröristiz çek çek, neyi çekiyorsunuz?" diyerek küfür etti.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Kayabaşı, Ahi Evran ve Kılıç Özü sanayi sitelerinde yapımı devam eden inşaat alanları ve iş yerleri üzerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda inşaat kalıp demirleri, pleymut kalıpları, inşaatı tamamlanan dairelerden alınan musluk ve su bataryalarını aldıkları ileri sürülen ve mağdurları 100 bin lira zarara uğrattıkları tespit edilen Ş.K., E.B., C.Y. ve E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Adliye girişinde zanlılardan biri kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Biz teröristiz çek çek, neyi çekiyorsunuz" diye bağırarak küfür etti. - KIRŞEHİR

Son dakika... Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere:
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title