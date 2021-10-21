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HDP Adıyaman eski il başkanı gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

HDP Adıyaman eski il başkanı gözaltına alındı HDP Adıyaman eski İl Başkanı Mehmet Varol, PKK/KCK terör örgütüne üye olma şüphesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - HDP Adıyaman eski il başkanı gözaltına alındı

ADIYAMAN - HDP Adıyaman eski İl Başkanı Mehmet Varol, PKK/KCK terör örgütüne üye olma şüphesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında HDP Adıyaman eski İl Başkanı Mehmet Varol, jandarma ekiplerince adresinde yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına getirilen Mehmet Varol'un verdiği ifadesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün parti içinde örgütten talimat alan "Toplumsal alan kontrolü" grubunun oluşturulduğunu, bu grubun parti faaliyeti adı altında örgütün talimatlarını yerine getirdiğini söylediği öğrenildi.

Mehmet Varol'un, 1994 yılında öldürülen 28 terörist için 2013 yılında Bezar Dağı'nda anma etkinliğine katıldığını itiraf ettiği de öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HDP Adıyaman eski il başkanı gözaltına alındı

HDP Adıyaman eski il başkanı gözaltına alındı

HDP Adıyaman eski il başkanı gözaltına alındı

HDP Adıyaman eski il başkanı gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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