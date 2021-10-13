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Son dakika! Hakim, kaldığı lojmanda ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel
Son dakika! Hakim, kaldığı lojmanda ölü bulundu

Son dakika haberi: AYDIN Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan Aydın Tuncalı (53), kaldığı lojmanda ölü olarak bulundu.

EFELER, AYDIN (DHA) - AYDIN Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan Aydın Tuncalı (53), kaldığı lojmanda ölü olarak bulundu. Tuncalı'nın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

Olay, dün akşam saatlerinde Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan adliye lojmanında meydana geldi. Lojmanda kalan Aydın Tuncalı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Tuncalı'yı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tuncalı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tuncalı'nın cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmayan Tuncalı'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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