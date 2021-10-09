Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı - Haberler
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Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık
Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı

Son dakika: Haftalık vaka haritasına göre, en çok koronavirüs vakası görülen iller Zonguldak, Düzce ve Sakarya oldu. 25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül ve 1 Ekim arasında 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni korona vaka sayısını gösteren bir harita yayınladı. "Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" diyen Koca'nın paylaştığı haritaya göre; 25 Eylül - 1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun oldu.

Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı

Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı

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Servet Uzun
Servet Uzun
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Haber: Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı - Haberler
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