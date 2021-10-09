Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül ve 1 Ekim arasında 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni korona vaka sayısını gösteren bir harita yayınladı. "Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" diyen Koca'nın paylaştığı haritaya göre; 25 Eylül - 1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun oldu.

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