Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık
Son dakika: Haftalık vaka haritasına göre, en çok koronavirüs vakası görülen iller Zonguldak, Düzce ve Sakarya oldu. 25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül ve 1 Ekim arasında 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni korona vaka sayısını gösteren bir harita yayınladı. "Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" diyen Koca'nın paylaştığı haritaya göre; 25 Eylül - 1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun oldu.
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