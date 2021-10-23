Son Dakika: Haftalık vaka haritası yayınlandı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre en fazla vakanın görüldüğü il 737,03 ile Kastamonu olurken, Zonguldak 702 ile ikinci, Karabük ise 544 ile üçüncü sırada yer aldı. Bakan Koca'nın haftalık vaka haritasında megakent İstanbul 292,33 Ankara 374 ve İzmir ise 47,99 ile yer aldı.

BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.'' ifadelerini kullandı.

İŞTE VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ

Sağlık Bakanı Koca, attığı ikinci tweetle ise 9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı. Bakan Koca, 9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan." ifadelerini kullandı.

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