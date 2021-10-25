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Son dakika haber: Yunanistan'da polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Yunanistan'da polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü

Gelen son dakika haberine göre Yunanistan'da geçtiğimiz cuma günü polis tarafından vurulan 2 araba hırsızından birinin hayatını kaybetmesi üzerine halk sokaklara dökülerek, ülkedeki polis şiddetini protesto etti.

Yunanistan'da geçtiğimiz cuma günü polis tarafından vurulan 2 araba hırsızından birinin hayatını kaybetmesi üzerine halk sokaklara dökülerek, ülkedeki polis şiddetini protesto etti.

Yunanistan'da geçtiğimiz cuma günü başkent Atina'da 20 yaşındaki Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşı çaldıkları araçla polisten kaçmış, polisin dur ihtarına uymayan hırsızlar polis tarafından vurulmuştu. Polisin vurduğu Sampanis hayatını kaybederken, 16 yaşındaki arkadaşı ise ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Atina'da yüzlerce kişi polis şiddetini protesto etmek için sokaklara döküldü. Çoğunluğunu anarşist grupların oluşturduğu protestocular açtıkları pankartlarla polis şiddetini protesto ederken, demokrasi yanlısı sloganlar attı. Polis, yolları kapatan protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşına ateş açan 7 polisin verilen emre uymadığı ve kasten adam öldürmek suçundan tutuklandıkları aktarıldı.

(Alexandros Gasteratos/İHA)

Son dakika haber: Yunanistan'da polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü

Son dakika haber: Yunanistan'da polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü

Son dakika haber: Yunanistan'da polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü

Son dakika haber: Yunanistan'da polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü

Son dakika haber: Yunanistan'da polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü

Son dakika haber: Yunanistan'da polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü

Son dakika haber: Yunanistan'da polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü

Son dakika haber: Yunanistan'da polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü

Son dakika haber: Yunanistan'da polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü

Son dakika haber: Yunanistan'da polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü

Son dakika haber: Yunanistan'da polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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