Vali Su, yetim çocuklarla buluştu

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk Kızılay Mersin Şube Başkanlığınca düzenlenen kahvaltı etkinliğinde yetim çocuklarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılay Haftası kapsamında Suphi Öner Öğretmenevi'nde yetim çocukların katılımıyla kahvaltı düzenlendi.

Vali Su, etkinlikteki, Türk Kızılayın, kuruluşundan bugüne kadar hem Türkiye'de hem de dünya çapında çok önemli hizmetlere imza attığını belirterek, "Kızılay dil, din, ırk gözetmeksizin, ne şekilde bir yardıma ihtiyacı olan varsa oraya koşarak o çaresizlere çare oluyor, yardım ediyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından programda, çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Valisi Su'nun eşi Zeliha Su, Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse ve yetim çocukları katıldı.