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Son dakika haberleri | Türk Konseyi üye ülkelerinin ulaştırma bakanları, Macaristan'da bir araya gelecek

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Türk Konseyi üye ülkelerinin ulaştırma bakanları, Macaristan'da bir araya gelecek

Son dakika haber: Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı 14 Ekim tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı 14 Ekim tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek.

Konsey'den yapılan açıklamaya göre Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya Türk Konseyi üye ve gözlemci devletlerinin ulaştırmadan sorumlu bakanlarının yanı sıra onur konuğu olarak Türk Konseyi Aksakallar Keneşinin Türkiye Üyesi Binali Yıldırım katılacak.

Toplantıda salgın sonrası dönemde Trans-Hazar Uluslararası Doğu-Batı Orta Ulaştırma Koridoru boyunca ulaşım ve transit operasyonlarının kolaylaştırılması için alınması gereken önlemler, Orta Koridor üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan Karavan Tanıtım Turu, eTIR, ePermit ve eCMR uygulamalarının hayata geçirilmesi konuları görüşülecek.

Üye devletler arasında taşıma ve transit prosedürlerinin dijitalleştirilmesi konusu da toplantı kapsamında ele alınacak.

Toplantıda Samsun Limanı yetkilileri tarafından, "Türk Konseyi Kardeş Limanları arasındaki işbirliğinin mevcut durumu, ileriye dönük projeksiyonları ve bunların Trans-Hazar Koridoru'nun geliştirilmesine katkıları" başlıklı bir sunum da yapılacak.

Görüşmeler ve toplantılar sonucunda "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Üye Devletleri Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması"nın imzalanması da öngörülüyor.

Toplantıda ayrıca Mersin Limanı ile Özbekistan'dan 3 lojistik ve kargo merkezinin "Türk Konseyi Üye Devletlerinin Limanları Arasında Kardeş Liman İlişkileri ve İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na katılımının gerçekleşeceği imza töreni de düzenlenecek.

Ulaştırma Bakanları toplantısı öncesinde "Ulaştırma Bakanlıklarının Uzmanları Ulaştırma Çalışma Grubu 10. Toplantısı" gerçekleştirilecek.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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