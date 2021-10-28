Son dakika haberleri! TOPLUM DESTEKLİ POLİS, EVDEN HIRSIZLIĞA KARŞI UYARDI

SELÇUK, İZMİR (DHA) - OSMANİYE'de Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü görevlileri, mahallelerde dolaşıp, evden hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıtarak vatandaşları uyardı.

TDP Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un talimatları doğrultusunda, il genelinde evden hırsızlık olayları hakkında vatandaşları uyarmak ve bu kapsamda duyarlılık oluşturmak için Rahime Hatun Mahallesi'nde çalışma yaptı. Evlerde vatandaşları ziyaret eden ekipler, evden hırsızlık olaylarına karşı dikkat edilecek konuları anlattı. Bina girişlerine kamera ve sensorlu ışık sistemleri yerleştirilerek güvenlik standartların yükseltilmesini isteyen polis, bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Polisin vatandaşlara yaptığı uyarılarda şu önerilere dikkat çekildi:

"Giriş veya zemin katta oturuyorsak pencerelerinize demir parmaklık yaptırmalı ve imkanınız varsa alarm sistemi taktırmalısınız. Tanımadığınız ve güvenmediğiniz, satıcı, falcı ve dilenci gibi kişileri evinize, apartmanınıza ya da iş yerinize almamalısınız. Şüpheli durumlarda vakit geçirmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildiriniz. Binalarınızın içinde ve çevresinde gördüğünüz ama tanımadığınız kimselere kim olduklarını, kime geldiklerini sormalısınız. Binalarımızın eklenti olarak yapılan kısımları, doğalgaz ve su tahliye boruları ile pencere ve balkon demirlerinin tırmanmayı kolaylaştıracak tarzda olmamasına dikkat etmelisiniz. Zilinizi çalanın kim olduğunu sorgulamadan iç ve dış kapılarınızı açmamalısınız. Aldığınız tedbirlere rağmen hırsızlık olayı meydana gelmiş ise en kısa sürede 112 hattını arayarak bilgi vermelisiniz ve delillerin yok olmaması için hiçbir şeye dokunmadan polis ekiplerinin gelmesini beklemelisiniz."

Rahime Hatun Mahalle Muhtarı İsa Kama ise bu tür çalışmaların vatandaşlarda duyarlılık oluşturmasına ve tedbir alınmasına katkı sağladığını söyledi. Kama, 'Bizlere düşen tedbir almak ve güvenlik güçlerimize suç ve suçlularla mücadelede yardımcı olmaktır" dedi.

Bilgilendirme çalışmalarının ilerleyen günlerde il genelindeki diğer mahallelerde devam edeceği bildirildi.