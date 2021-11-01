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Son dakika haberleri | Şeytanın bile aklına gelmezdi, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Şeytanın bile aklına gelmezdi, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tokat'ta polis ekipleri tarafından yakalanan bir araçta yangın tüpü içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tokat'ta polis ekipleri tarafından yakalanan bir araçta yangın tüpü içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olay, Erbaa ilçesinde meydana geldi. Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede yapılan operasyon neticesinde bir araç yakalandı. Yakalanan araç didik didik arandı. Araç içerisinde bulunan yangın söndürme tüpünden şüphelenen polis ekipleri, yangın söndürme tüpünün içini ispiral yardımıyla açtı. Açılan yangın söndürme tüpünün içinden 235,15 gram bonzai ve 201 adet ecstasy hap tabir edilen uyuşturucu madde çıktı. Görenleri bir hayli şaşırtan olayla ilgili bir şahıs hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adli işlem yapıldı. - TOKAT

Son dakika haberleri | Şeytanın bile aklına gelmezdi, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı

Son dakika haberleri | Şeytanın bile aklına gelmezdi, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı

Son dakika haberleri | Şeytanın bile aklına gelmezdi, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı

Son dakika haberleri | Şeytanın bile aklına gelmezdi, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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