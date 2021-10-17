Son dakika haberleri: Samsun'daki trafik kazasında ölen 2 kişi, Trabzon'da defnedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Samsun'daki trafik kazasında ölen 2 kişi, Trabzon'da defnedildi

AA / Turgay İkinci - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Samsun'daki trafik kazasında ölen 2 kişi, Trabzon'da defnedildi

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da yolcu otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi.

ŞALPAZARI, TRABZON (AA) - Samsun'da yolcu otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi.

Kaza yerinde yaşamını yitiren Sevilay Aksoy (45) için Sugören Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Vali Yardımcısı Emin Sait Karahaliloğlu, Kaymakam Zekeriya Murat Şahan, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve vatandaşlar katıldı.

Aksoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlığa defnedildi.

İki çocuk annesi Aksoy'un İstanbul'da yaşadığı, çalıştığı kurumdan bir haftalık izin alarak memleketine geldiği öğrenildi.

Aynı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Zekiye Özdemir (46) için Sayvançatak Mahallesi Camisi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Özdemir'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

İki çocuk annesi Özdemir'in cenaze törenine de ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Vali Yardımcısı Emin Sait Karahaliloğlu, Kaymakam Zekeriya Murat Şahan, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul'dan Trabzon'a gitmek üzere yola çıkan Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı VİP Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, dün, Samsun-Ankara kara yolunun 31. kilometresi Boğaziçi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrilmiş, kazada 2 kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştı.

Son dakika haberleri: Samsun'daki trafik kazasında ölen 2 kişi, Trabzon'da defnedildi

Son dakika haberleri: Samsun'daki trafik kazasında ölen 2 kişi, Trabzon'da defnedildi

Son dakika haberleri: Samsun'daki trafik kazasında ölen 2 kişi, Trabzon'da defnedildi

Son dakika haberleri: Samsun'daki trafik kazasında ölen 2 kişi, Trabzon'da defnedildi

AA / Turgay İkinci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Koray Aydın Angela Merkel Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Derya Tuna Kubilay Aka Burak Sergen
Spor Mesut Özil Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Samsun'daki trafik kazasında ölen 2 kişi, Trabzon'da defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 14:04:33. #1.12#