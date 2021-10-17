Son dakika haberleri: Samsun'daki trafik kazasında ölen 2 kişi, Trabzon'da defnedildi

ŞALPAZARI, TRABZON (AA) - Samsun'da yolcu otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi.

Kaza yerinde yaşamını yitiren Sevilay Aksoy (45) için Sugören Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Vali Yardımcısı Emin Sait Karahaliloğlu, Kaymakam Zekeriya Murat Şahan, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve vatandaşlar katıldı.

Aksoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlığa defnedildi.

İki çocuk annesi Aksoy'un İstanbul'da yaşadığı, çalıştığı kurumdan bir haftalık izin alarak memleketine geldiği öğrenildi.

Aynı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Zekiye Özdemir (46) için Sayvançatak Mahallesi Camisi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Özdemir'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

İki çocuk annesi Özdemir'in cenaze törenine de ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Vali Yardımcısı Emin Sait Karahaliloğlu, Kaymakam Zekeriya Murat Şahan, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul'dan Trabzon'a gitmek üzere yola çıkan Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı VİP Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, dün, Samsun-Ankara kara yolunun 31. kilometresi Boğaziçi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrilmiş, kazada 2 kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştı.