Son dakika haberleri! Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı (5)
Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak Öcal - Haberler | Güncel
Son dakika haber: TRABZON'DA TOPRAĞA VERİLECEKLERSamsun'un Kavak ilçesinde, yolcu otobüsünün 150 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden Sevilay Aksoy (44) ve Zekiye Özdemir'in memleketlerinin, Trabzon'un Şalpazarı ilçesi olduğu öğrenildi.
ŞALPAZARI, TRABZON (DHA) - TRABZON'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER
Samsun'un Kavak ilçesinde, yolcu otobüsünün 150 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden Sevilay Aksoy (44) ve Zekiye Özdemir'in memleketlerinin, Trabzon'un Şalpazarı ilçesi olduğu öğrenildi. Evli ve 2 çocuk annesi Sevilay Aksoy'un cenazesi, Şalpazarı'na bağlı Sugören Mahallesi'nde; hastanede yaşamını yitiren, evli ve 2 çocuk annesi Zekiye Özdemir ise Sayvançatak Mahallesi'nde yarın toprağa verilecek.