Son dakika haberleri! Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı (5) - Haberler
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Son dakika haberleri! Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı (5)

Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak Öcal - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı (5)

Son dakika haber: TRABZON'DA TOPRAĞA VERİLECEKLERSamsun'un Kavak ilçesinde, yolcu otobüsünün 150 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden Sevilay Aksoy (44) ve Zekiye Özdemir'in memleketlerinin, Trabzon'un Şalpazarı ilçesi olduğu öğrenildi.

ŞALPAZARI, TRABZON (DHA) - TRABZON'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Samsun'un Kavak ilçesinde, yolcu otobüsünün 150 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden Sevilay Aksoy (44) ve Zekiye Özdemir'in memleketlerinin, Trabzon'un Şalpazarı ilçesi olduğu öğrenildi. Evli ve 2 çocuk annesi Sevilay Aksoy'un cenazesi, Şalpazarı'na bağlı Sugören Mahallesi'nde; hastanede yaşamını yitiren, evli ve 2 çocuk annesi Zekiye Özdemir ise Sayvançatak Mahallesi'nde yarın toprağa verilecek.


Son dakika haberleri! Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı (5)

Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak Öcal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri! Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı (5) - Haberler
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