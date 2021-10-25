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Son dakika haberleri: Otomobilde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Konya'da bir kişi park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda ölü bulundu.

KONYA (İHA) - Konya'da bir kişi park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda ölü bulundu.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Demiryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir park alanında bulunan 42 DA 397 plakalı otomobilin içerisindeki kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilin sürücü koltuğundaki 63 yaşındaki Ömer Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Ömer Sağlam'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Son dakika haberleri: Otomobilde ölü bulundu

Son dakika haberleri: Otomobilde ölü bulundu

Son dakika haberleri: Otomobilde ölü bulundu

Son dakika haberleri: Otomobilde ölü bulundu

Son dakika haberleri: Otomobilde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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