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Son dakika haberleri: Niğde'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

AA / Hamza Tav - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Niğde'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Son dakika haberler... Niğde'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

H.C.E (20) yönetimindeki 51 DR 332 plakalı otomobil, Eskigümüş Üç Kapılı yolunda, Hakkı Özcan'ın (47) kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Hakkı Özcan'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Sürücü H.C.E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Hamza Tav - Son Dakika Haberleri
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