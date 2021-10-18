Son dakika haberleri: Mudanya'da bilimsel dalış merkezi kurulması için çalışma başlatıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, deniz koruma ve yönetim planı çalışmaları kapsamında bilimsel dalış merkezi kurulacak.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtalya Pisa Üniversitesi Deniz Biyoloğu International School for Scientific Diving (ISSD Onlus) Bilimsel Dalış Okulu Kurucu Başkanı Prof. Francesco Luigi Cinelli danışmanlığında Tirilye Mahallesi'ndeki Taş Mektep'te dalış merkezi konusunda toplantı düzenlendi.

Cinelli, Mudanya Belediyesinin danışma kurulu üyeleri Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ve ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı, Mimar Mithat Kırayoğlu, toplantıda Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile bir araya geldi.

Su altı arkeolojisi ve biyolojisi alanında Mudanya'da belirli bölgelerde deniz haritası çıkarılacağını ve biyolojik arıtma kurulacağını aktaran Cinelli, müsilajla mücadelenin de bu merkezle mümkün olacağını belirtti.

Türkyılmaz ise dalış merkeziyle ilgili anlaşmanın, İtalya'nın Vinci kentinde kardeşlik protokolü kapsamında imza altına alınacağını aktardı.