Son dakika haberleri... MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Manavgat Doğançam Mahallesi D-400 Karayolu'nda dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Alanya istikametine ilerleyen Mehmet Demirbilek (65) idaresindeki 10 NT 412 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Mustafa Ak'ın (36) kullandığı 07 JS 684 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışma sonucu her iki araç kullanılamaz hale geldi. Kazada hafif tirafi araç sürücüsü Mehmet Demirbilek ile yanındaki Sabriye Demirbilek (62) ve traktör sürücüsü Mustafa Ak yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Traktör sürücü Mustafa Ak'ın hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle uzun süre tek şeritten trafik akışına izin verilen yolda uzun araç kuyruğu oluştu.