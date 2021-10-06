Son dakika haber: Malatya'da polisten filmleri aratmayan cinayet operasyonu

MALATYA (İHA) - Malatya'da polisten filmleri aratmayan cinayet operasyonu

MALATYA - Malatya'da bir kişinin pompalı silahla vurularak öldürülmesi olayının ardından şüphelinin yakalanması için polis tarafından 2 ayrı adrese düzenlenen özel hareket polisi destekli operasyonlar filmleri aratmadı.

Olay, Yeşilyurt İlçesine bağlı Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hurdacılar Sitesi içerisinde bir kişinin silahla vurularak yaralandığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler bölgeye intikal ettiklerinde bir minibüsün içerisinde pompalı tüfekle vurulmuş bir kişiyi buldu. Yaralı şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden şahsın Engin Kaya, olayın şüphelisinin ise F.B. olduğu belirlenirken, araçtaysa çok sayıda saçma izine rastlandı. Olay yerinde cinayete dair herhangi bir delil bulamayan ekipler, olayın bir başka yerde gerçekleştikten sonra Engin Kaya ile beraberindeki şahsın Hurdacılar Sitesi'ne geldiğini değerlendirip, şüpheli şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Şüpheli F.B.'ya ait olduğu belirlenen bir araç Koyunoğlu Mahallesi civarında kardeşi tarafından kullanılırken ekipler tarafından durduruldu. Durdurulan araçta F.B.'ye rastlanılmazken, şüphelinin gidebileceği adreslere özel hareket polisi destekli operasyonlar düzenlendi. İki ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şüpheliye ulaşılamazken, hayatını kaybeden Engin Kaya'nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ekiplerin şüpheli şahsı yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar aralıksız sürüyor.