Son dakika haberleri: Malatya'da fırında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Malatya'da fırında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Malatya'da fırında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Malatya'da bir fırında meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da bir fırında meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

Hamidiye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde kurabiye üretimi yapılan bir fırında doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kurabiye ustası Mustafa Kömürkara (30) sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Patlama nedeniyle iş yerinin camları kırıldı, kurabiyeler caddeye savruldu, iş yerinde hasar oluştu.

Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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