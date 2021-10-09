Son dakika haberleri: Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri: Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberi: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde Balıköy beldesi yakınlarındaki Kışlademirli mevkisinde 5 noktada başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesinin sabaha kadar sürdüğünü söyledi.

Yangında 4 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Keskin, "Ekiplerimiz sabaha kadar aralıksız çalışmalarını sürdürdü. Tavşanlı'daki belediye itfaiye ekipleri de yangını söndürmemize destek sağladı. Çok şükür dün gece kısmen kontrol altına aldığımız yangını tamamen kontrol altına aldık." dedi.

Keskin, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Son dakika haberleri: Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberleri: Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberleri: Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberleri: Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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