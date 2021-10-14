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Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Sennaroğlu ve Başbakan Saner'i kabul etti

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Sennaroğlu ve Başbakan Saner'i kabul etti

Edinilen son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisine koalisyon hükümetinin istifasını sunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Saner ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu'nu kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisine koalisyon hükümetinin istifasını sunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Saner ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu'nu kabul etti.

Tatar, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Başbakan'ın dün sunduğu istifa mektubunu Meclise ilettiğini, Saner'e de yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevine ve kabine faaliyetlerine devam edeceğine ilişkin yazıyı verdiğini söyledi.

Tatar, "Seçim ve Halkoylaması Yasası ile ilgili Meclis nasıl bir değerlendirmede bulunacak, hep birlikte göreceğiz. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın bazı beklentileri var. Bu beklentiler uzun zamandır hepimizin gündeminde. Fakat Meclis bunları alt komitede değerlendirmek için bir fırsat daha yakalayamamıştır. Seçim öncesi bunu yapabilir mi yapamaz mı, tabii ki milletvekillerimiz değerlendirecektir. Süreci parti başkanlarıyla istişare ederek anayasaya bağlı olarak en iyi şekilde yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

Tatar, erken seçimin zaten gündemde olduğunu ve hükümetin istifasıyla erken seçimin daha da erkene alınabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümet kurulana kadar Başbakan ve bakanların görevlerine devam edeceğinin altını çizdi.

Meclis Başkanı Sennaroğlu, Başbakan Saner'in acil konuları iletmesi halinde yarın acil gündemle meclisi toplantıya çağırabileceğini söyledi.

"Erken seçime hazırız*

Başbakan Saner, mevcut hükümetin yeni hükümet kurulana kadar görevinin başında olacağını vurgulayarak, "Biz erken zamanda seçime gitmek için hazır olduğumuzu söylüyoruz. Biz seçim yasaklarının bir an önce başlayıp yapılabileceği bir erken seçime hazırız. Aralık sonu da olmak üzere bizler erken seçim tarihinin belirlenmesi konusunda hazırız." ifadesini kullandı.

Saner, dün Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile kurdukları koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmuştu.

KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümet protokolü, 8 Aralık 2020'de UBP Genel Başkan Vekili Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı tarafından KKTC Cumhuriyet Meclisinde imzalanmış, Bakanlar Kurulu listesi de 9 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylanmıştı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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KKTC Başbakanı Saner, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu
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