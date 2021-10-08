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Son dakika haberi! Metruk binada korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Metruk binada korkutan yangın Kilis'te kağıt toplayıcı çocukların kaldığı metruk binada yangın çıktı.

KİLİS (İHA) - Metruk binada korkutan yangın

KİLİS - Kilis'te kağıt toplayıcı çocukların kaldığı metruk binada yangın çıktı. Ölen yada yaralanan olmadığı yangında yükselen dumanlar kentin her bölgesinden görülüyor

Kilis Valiliği yakınlarında bulunan ve kağıt toplayıcı çocukların kaldığı öğrenilen bir metruk binada yangı çıktı. Bir anda saran alevlerle birlikte yoğun duman yükseldi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yangına müdahale edilirken, çevrede ise güvenlik tedbirleri alındı. Gökyüzüne ulaşan dumanlar şehrin her tarafından görülürken, yangının nedenin ise henüz belrlenemdiği öğrenildi. Ekipler, can kaybı yada yaralananın olmadığı yangını kontrol altına almakiçin söndürme çalışmaları yürütüyor.

Son dakika haberi! Metruk binada korkutan yangın

Son dakika haberi! Metruk binada korkutan yangın

Son dakika haberi! Metruk binada korkutan yangın

Son dakika haberi! Metruk binada korkutan yangın

Son dakika haberi! Metruk binada korkutan yangın

Son dakika haberi! Metruk binada korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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