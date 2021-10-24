Son dakika haberleri... İki kardeşin motosiklet yolculuğu facia ile sonuçlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri... İki kardeşin motosiklet yolculuğu facia ile sonuçlandı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... İki kardeşin motosiklet yolculuğu facia ile sonuçlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde virajı alamayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken arka tarafında yolcu olarak bulunan kardeşi ise ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde virajı alamayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken arka tarafında yolcu olarak bulunan kardeşi ise ağır yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi Zafer Yolu Caddesi Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taşlıca Mahallesi istikametinden Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi istikametine seyir halinde bulunan Onurcan Doğan idaresindeki 03 ABB 451 plakalı motosikletin virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırım duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücüsü Onurcan Doğan hayatını kaybederken yolcu olarak bulunan kardeşi Yiğitcan Doğan ise ağır yaralandı. Kazada motosiklette maddi hasar meydana gelirken olay yerindeki kanlar ise kazanın ne kadar feci meydana geldiğini gözler önüne serdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis Ekipleri ve polis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler ağır yaralı olan Onurcan Doğan ve yolcu olarak bulunan kardeşi Yiğitcan Doğan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı olan Onurcan Doğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken ağır yaralanan kardeşi Yiğitcan Doğan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri... İki kardeşin motosiklet yolculuğu facia ile sonuçlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri... İki kardeşin motosiklet yolculuğu facia ile sonuçlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri... İki kardeşin motosiklet yolculuğu facia ile sonuçlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri... İki kardeşin motosiklet yolculuğu facia ile sonuçlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri... İki kardeşin motosiklet yolculuğu facia ile sonuçlandı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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