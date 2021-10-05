Son dakika haberleri! Hafif ticari araç şarampole yuvalandı: 1 ölü, 2 yaralı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl çıkışında meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Süleyman Dağlı (45) yönetimindeki 16 JH 535 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarpan araç, şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan Nilay Dağlı (22) ve Ayşe Dağlı (72) yaralandı.

Olay yerine 112, İtfaiye Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ayşe Dağlı (72) itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Dağlı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA