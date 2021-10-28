Son dakika haberleri! FSM Köprüsü'nün girişinde meydana gelen kaza trafikte yoğunluğa neden oldu

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün girişinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle Avrupa Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Beykoz'da, Avrupa yönüne seyir halindeki 34 DYD 309 plakalı otomobil ile 34 CNG 913 plakalı otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralının olmadığı kazada 2 araçta hasar oluştu.

Köprünün Avrupa Yakası istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

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