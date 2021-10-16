Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu trafik kazasında yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu trafik kazasında yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu trafik kazasında yaşamını yitirdi

Eskişehir-Ankara karayolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu, otomobilde bulunan eski Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik (18) hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir-Ankara karayolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu, otomobilde bulunan eski Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik (18) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir-Ankara karayolu 16'ncı kilometrede gerçekleşti. Cengiz Alav idaresindeki 06 DS 5256 plakalı tır kavşaktan dönüş yapmak üzereyken, emekli Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Çevik yönetimindeki 06 CKP 294 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu Hasan Çevik ile otomobilin içerisinde bulunan oğlu Ahmet Buğra Çevik hayatını kaybetti. Tırın sürücüsü ise gözaltına alındı. Baba Hasan Çevik ve oğlu Ahmet Buğra'nın cansız bedenleri olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaza alanında incelemelerde bulundu.

Kütahya Valisi başsağlığı diledi

Kazayı haber alan Kütahya Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Çelik mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Kütahya'mızda 3 yıl başarıyla Emniyet Müdürlüğü yapan Hasan Çevik ile oğlu Buğra'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Müdürümüze ve Buğra'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, bütün emniyet teşkilatına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Emekli polis, kahvehanede tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 2 ölü

Emekli polis, kahvehanede tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 2 ölü

 Hem tekmeledi hem yumrukladı! Gözü dönen adam, sevgilisini sokak ortasında dövdü

Hem tekmeledi hem yumrukladı! Gözü dönen adam, sevgilisini sokak ortasında dövdü

 Emekli öğretmen peynir tadarken hayatını kaybetti

Emekli öğretmen peynir tadarken hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Akalın Edis
Spor İbrahim Tatlıses Mesut Özil Muslera Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu trafik kazasında yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 23:15:57. #1.11#