Son dakika haberleri! Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Jandarma Komutanı Yalınkılıç ile görüştü - Haberler
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Son dakika haberleri! Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Jandarma Komutanı Yalınkılıç ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri! Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Jandarma Komutanı Yalınkılıç ile görüştü

Son dakika haberleri... Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentte üst düzey ziyaretler gerçekleştirdi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentte üst düzey ziyaretler gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Aktaş, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Veli Köktürk, Zonguldak Geçlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ile Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç'ı ziyaret etti. Bu arada Müdür Aktaş'ın, Zonguldak Geçlik ve Spor İl Müdürü Yüksel'i ziyaretinde, Gençlik Merkezi'nin yanı sıra değişik branşlarda hizmet veren antrenman salonlarında incelemelerde bulunarak bilgiler aldığı öğrenildi.

Ziyaretlerin, karşılıklı görüş alışverişin yanı sıra sohbet nezdinde gerçekleştiği bildirildi. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri! Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Jandarma Komutanı Yalınkılıç ile görüştü

Son dakika haberleri! Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Jandarma Komutanı Yalınkılıç ile görüştü

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Haber: Son dakika haberleri! Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Jandarma Komutanı Yalınkılıç ile görüştü - Haberler
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