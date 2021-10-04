Son dakika haberleri: 28 Şubat davası hükümlüsü 7 eski generalin cezaevinde kalması uygun görüldü - Haberler
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Son dakika haberleri: 28 Şubat davası hükümlüsü 7 eski generalin cezaevinde kalması uygun görüldü

AA / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: 28 Şubat davası hükümlüsü 7 eski generalin cezaevinde kalması uygun görüldü

Son dakika haber... Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat davasında cezalarının kesinleşmesinin ardından cezaevine konulan 7 eski generalin cezaevinde kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığı yönünde rapor hazırladı.

Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat davasında cezalarının kesinleşmesinin ardından cezaevine konulan 7 eski generalin cezaevinde kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığı yönünde rapor hazırladı.

Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu, aralarında Çevik Bir'in de bulunduğu 7 eski generalin cezaevinde kalmalarının sağlık durumları açısından uygun olup olmadığının tespitine ilişkin ilgili savcılıktan istenen raporu hazırladı.

Raporda, eski generallerin cezaevinde kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığı belirtildi.

Öte yandan 7 isim arasında henüz ATK'ya sevki yapılmayan Çetin Doğan'ın bulunmadığı öğrenildi.

28 Şubat davasındaki müebbet hapis cezası hükmünün kesinleşmesinin ardından konulduğu İzmir'deki cezaevinde rahatsızlanması sonucu aralıklarla hastanede tedavi altına alınan Çevik Bir, 28 Eylül'de İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesinden Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Bir'in avukatı Ümit Kara, bir aydır Yeşilyurt Devlet Hastanesinde tetkikleri yapılan müvekkilinin, hakkındaki sağlık raporlarının değerlendirilmesi için mevcutlu olarak İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na sevk edildiğini, demans başlangıcı olan müvekkilinin cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin rapor hazırlanacağını dile getirmişti.

AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 7 eski generalin cezaevinde kalmasına karar verildi

Son Dakika: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 7 eski generalin cezaevinde kalmasına karar verildi
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Haber: Son dakika haberleri: 28 Şubat davası hükümlüsü 7 eski generalin cezaevinde kalması uygun görüldü - Haberler
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