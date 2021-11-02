YANAN EVDEKİ ÇOCUKLARI KOMŞULAR KURTARDI - Haberler
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YANAN EVDEKİ ÇOCUKLARI KOMŞULAR KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta annelerinin dışarı çıkması nedeniyle evlerinde yalnız kalan 4 çocuk çakmakla oynarken yangın çıkardı.

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta annelerinin dışarı çıkması nedeniyle evlerinde yalnız kalan 4 çocuk çakmakla oynarken yangın çıkardı. Yangını fark eden komşuları, evdeki 4 çocuğu kurtardı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Örtmenönü Mahallesi'nde Behiye (36) ve Murat Ekiz (42) çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap evde yaşandı. Behiye Ekiz, çocukları Mahmut (12), Şifanur (10), Yusuf (6) ve Kadir'i (4) evde bırakarak, aşevine yemek almaya gitti. Evde yalnız kalan çocuklar çakmakla oynarken, kanepeyi tutuşturdu. Evden çıkan dumanları fark eden komşuları içeri girerek 4 çocuğu dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Çocuklar ise sağlık kontrolleri yapılmak üzere ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

YANAN EVDEKİ ÇOCUKLARI KOMŞULAR KURTARDI

YANAN EVDEKİ ÇOCUKLARI KOMŞULAR KURTARDI

YANAN EVDEKİ ÇOCUKLARI KOMŞULAR KURTARDI

YANAN EVDEKİ ÇOCUKLARI KOMŞULAR KURTARDI

YANAN EVDEKİ ÇOCUKLARI KOMŞULAR KURTARDI

YANAN EVDEKİ ÇOCUKLARI KOMŞULAR KURTARDI

YANAN EVDEKİ ÇOCUKLARI KOMŞULAR KURTARDI

YANAN EVDEKİ ÇOCUKLARI KOMŞULAR KURTARDI

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