Son dakika haberi! Soyguncu, kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı (3) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Soyguncu, kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı (3)

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Soyguncu, kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı (3)

Son dakika gelişmesine göre SOYGUN SONRASI GÖRÜNTÜLENDİAntalya'da kuyumcu dükkanı çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçan saldırganın, soygun sonrası yolda yürüme anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

ANTALYA (DHA) - SOYGUN SONRASI GÖRÜNTÜLENDİ

Antalya'da kuyumcu dükkanı çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçan saldırganın, soygun sonrası yolda yürüme anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Yüzündeki kar maskesini çıkarmadığı görülen soyguncunun, rahat tavırları dikkati çekti. Diğer yandan Abuzer Atakan Gür'ün cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.


Son dakika haberi! Soyguncu, kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı (3)

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtarılmıştı, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtarılmıştı, balkondan düşerek hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title