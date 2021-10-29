Son dakika haberi! Soyguncu, kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı (3)
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre SOYGUN SONRASI GÖRÜNTÜLENDİAntalya'da kuyumcu dükkanı çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçan saldırganın, soygun sonrası yolda yürüme anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
ANTALYA (DHA) - SOYGUN SONRASI GÖRÜNTÜLENDİ
Antalya'da kuyumcu dükkanı çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçan saldırganın, soygun sonrası yolda yürüme anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Yüzündeki kar maskesini çıkarmadığı görülen soyguncunun, rahat tavırları dikkati çekti. Diğer yandan Abuzer Atakan Gür'ün cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.