Son dakika haberi: Otobüs durağında cinsel ilişki teklifi ile taciz iddiasına 8 ay hapis

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de otobüs durağında bekleyen N.B. (32) isimli kadına cinsel ilişkiye girme teklifinde bulunarak sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan A.Y. (33), 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, sanığın suça meyilli olduğu gerekçesiyle cezasında indirim yapmadı.

Melikgazi ilçesinde 6 Nisan günü otobüs durağında bekleyen N.B. isimli kadın, daha önce de sürekli kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü A.Y. ile karşılaştı. A.Y., iddiaya göre N.B.'ye cinsel ilişki teklifinde bulundu. N.B.'nin şikayeti üzerine A.Y. hakkında 'Cinsel taciz' suçlamasıyla dava açıldı.

Mahkeme Hakimi Birol Küçük, sanık A.Y.'yi, 'Cinsel taciz' suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın suça meyilli olduğu gerekçesiyle cezasına hiçbir indirim maddesi uygulamadı.

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